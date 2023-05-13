تتعلق بالأميرة «سلمى».. الأسرة الملكية الأردنية تحتفل بهذه المناسبة (صور)

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وبث الديوان الملكى الأردنى خبرًا عن مغادرة الملك عبد الله الثانى البلاد برفقة الملكة رانيا لحضور حفل تخرج ابنتهما الأميرة سلمى خلال زيارة عائلية خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرته "العربية".
ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمى فى انستجرام، السبت صورًا من حقل التخرج، مرفقة بتعليق: "فخورة للاحتفال بتخرج سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية أمس.. مبارك حبيبتى".
وهنأ ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، شقيقته بمناسبة تخرجها، ناشرًا صورة عبر حسابه على "انستجرام" التقطت من محادثة فيديو مع الأميرة سلمى، معلقًا عليها "ألف مبروك سلمى".
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