إكسترا نيوز: المقاول بدرية.. حكاية سيدة تعمل بمهنة شاقة فى الصعيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت بدرية إن كل المشروعات التى تعمل بها تابعة لهيئات حكومية، لافتة إلى أنه مجال ليس سهلًا، لكنها قاومت رغم المعاناة الشديدة التى واجهتها فى هذا المجال، مؤكده أنها الآن أصبحت معروف للغاية، وأصبح الناس ينادوها بـ "المقاول بدرية".

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