سامسونج تكشف عن إصدار خاص من هاتف Galaxy S23 Ultra

جدة - نرمين السيد - وينطلق الإصدار الخاص من هاتف Galaxy S23 Ultra فى سوق فيتنام باللون الأسود Phantom، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما تقدم سامسونج الهاتف فى مجموعة تشمل ساعة Galaxy Watch 5 الذكية باللون الأزرق Sapphire، وبحجم 44 مللميتر، كما تشمل المجموعة شاحن لاسلكى مزدوج بقدرة 15W.

وتقدم سامسونج المجموعة كاملة من الإصدار الخاص من Galaxy S23 Ultra بسعر 1365 دولار، وهو مستوى تسعير أقل من شراء الهاتف والمنتجات الأخرى بشكل مستقل حيث يصل سعر الشراء بشكل مستقل إلى 1755 دولار، بحسب ما نشره موقع "unlimit-tech" التقنى.

ومن المفترض أن يتوفر الخاص من هاتف Galaxy S23 Ultra للشراء فى سوق فيتنام بدءًا من 31 مايو عبر الموقع الرسمى لسامسونج.