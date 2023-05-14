على جمعة: الاغتصاب الزوجى جريمة تستوجب العقاب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال، فى مداخلة له ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن العلاقة الزوجية ينبغى أن تقوم على أسس أولها المودة والرحمة.
وأوضح، أن المودة والرحمة لو ذهبت لذهب معها الأدب واللياقة والحب، ومعانى كثيرة وتصبح الحياة بدلا من أن تكون حياة مستقرة حياة غيرة مستقرة وبها من النكد ما يعكر صفوها.
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