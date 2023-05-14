جدة - نرمين السيد - وأشارت المنظمة إلى أن الأسد قُتل على يد صاحب حظيرة ماشية دخلها "لونكيتو" فى منتصف الليل بحثًا عن فريسة بسبب الجوع.
وقالت منظمة "ليون جارديانز" التى أعلنت وفاته "بقلوب ثيلة"، إنه كان أكبر أسد ذكر فى نظامنا البيئى وربما فى إفريقيا"، بحسب ما ذكرته "CNN" عربى.
وأضافت المنظمة: "لقد كان رمزًا للصمود والتعايش، نحن فى ليون جارديانز نشعر بالفخر لأننا شهدنا على حياته وإرثه".
وأدت الزيادة الهائلة فى الكلب على الطاقة والمواد على مدار الـ 50 عامًا الماضية إلى تنافس البشر والأسود على الفضاء والموارد، وفقًا لموقع الصندوق العالمى للحياة البرية.
ولفتت المنظمة إلى أن الحادثة كانت وضعًا صعبًا لكلا الجانبين، الناس والأسد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كان يبحث عن فريسته.. مقتل أكبر أسد فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.