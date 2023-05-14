كان يبحث عن فريسته.. مقتل أكبر أسد فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأشارت المنظمة إلى أن الأسد قُتل على يد صاحب حظيرة ماشية دخلها "لونكيتو" فى منتصف الليل بحثًا عن فريسة بسبب الجوع.

وقالت منظمة "ليون جارديانز" التى أعلنت وفاته "بقلوب ثيلة"، إنه كان أكبر أسد ذكر فى نظامنا البيئى وربما فى إفريقيا"، بحسب ما ذكرته "CNN" عربى.

وأضافت المنظمة: "لقد كان رمزًا للصمود والتعايش، نحن فى ليون جارديانز نشعر بالفخر لأننا شهدنا على حياته وإرثه".

وأدت الزيادة الهائلة فى الكلب على الطاقة والمواد على مدار الـ 50 عامًا الماضية إلى تنافس البشر والأسود على الفضاء والموارد، وفقًا لموقع الصندوق العالمى للحياة البرية.

ولفتت المنظمة إلى أن الحادثة كانت وضعًا صعبًا لكلا الجانبين، الناس والأسد.