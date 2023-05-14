أمازون تسعى لتطوير شبكة التوصيل بزيادة سرعة التسليم وخفض التكاليف

جدة - نرمين السيد - قالت شركة أمازون، عملاق بيع التجزئة عبر الإنترنت، إنها تعمل على تحسين شبكة التوصيل الخاصة بعد الخروج من جائحة "كوفيد-19"، مما سمح لها بزيادة سرعات التسليم وخفض التكاليف، مع تقليل انبعاثات الكربون الخاصة بالشركة.





وذكرت الشركة، أمس السبت، أنها قللت الوقت المطلوب للتسليم، وأعادت تشكيل نظام إدارة المخزون الخاص به، وكذلك قدرات البحث لإظهار العناصر الأقرب للعملاء، الأمر الذى أدى إلى وصول المنتجات إلى نقاط تماس أقل بنسبة 12% قبل تسليمها، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية". فى وقت يتسم فيه الطلب الاستهلاكى بالتباطؤ، بذلت أمازون وغيرها من شركات بيع التجزئة عبر الإنترنت جهودًا لخفض تكاليف التوصيل للمنازل والسلع المستردة. ونظرًا لأن الشركة تقلص التكاليف بعد فترة من النمو الهائل، فقد اتخذت العديد من الخطوات لخفض التكاليف المتعلقة بالتسليم فى جميع أنحاء الشركة.

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