لتمنع هروبه.. عروس تقيد عريسها بالسلاسل وتسحبه لحضور حفل الزفاف

جدة - نرمين السيد - وأشار تقرير إلى أن هناك فتاة صينية كانت مرتدية فستان زفافها وتسحب العريس المقيد بالسلاسل وسط الشارع لعدم الهرب.

وظهر العريس وهو مستلقيا على الأرض محاولا التسمك بالسلسلة مقاوما لمحاولاتها فى جره بعيدا، حيث تجادل الزوجان بصوت عال حول مشاكل زفافها مما لفت انتباه العديد من المتفرجين.

وبدأت المشكلة بهروب العريس بشكل مفاجئ يوم زفافه لعدم رغبته فى الزواج من العروس، وفقا لـ "ديلى ميل".

وبعد اكتشاف العروس اختفاء العريس ارتدت فستان زفافها على الفور وبدأت تبحث عنه، وبعدما عثرت عليه قامت بتقييده بالسلسلة لإعادته لحفل الزفاف.

وبينما كانت تجره على طول الشارع، حاولت إقناعه بالتعاون معها والوقوف على قدميه من أجل حضور حفل الزفاف، لكن الرجل استمر فى المقاومة، مما أدى إلى شجار بينهما أمام الجمهور.