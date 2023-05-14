لمنافسة سامسونج وشاومى.. أبرز مواصفات هاتف فيفو الجديد «S17 Pro»

جدة - نرمين السيد - وتأتى هواتف فيفو الجديدة بمواصفات تجعلها تنافس غيرها منها الهواتف والشركات وتجعلها أكثر تميزا.

ويتمتع هاتف "Vivo S17 Pro" بشاشة منحنية مقاومة للمياه والغبار، ومن نوع "AMOLED" وبجودة عرض 1.5K، كما يدعم معدل تحديث يبلف 120 هرتز فى الثانية.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تحتوى الأساسية على مستشعر Sony IMX766V بدقة 50 ميجابيكسل، وتدعم ميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS)، مع كاميرا عريضة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجابيكسل Sony IMX663 مع إمكانات تكبير بصري 2x.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى بسعة تبدأ من 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة 5000 مللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات.