قناة الناس- مهنا: المعرفة جوهر الإسلام.. وتشويه الدين من أهله قبل أعدائه

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور محمد مهنا، خلال لقائه على قناة "الناس"، أن الدين تعرض للتشويه فى هذا الزمان من أهله قبل أعدائه والمتربصين به، مشددًا على أن هذا الدين هو المحبة، وأنه حتى أهله لم يعرفوه معرفة حقيقية.



وتابع الأستاذ بالأزهر الشريف، أُنه أُصيبت الأمة فى مقتل يوم أن غفلت عن التصوف فى حياتها، لأنها بهذه الغفلة غفلت عن حقائق دينها.