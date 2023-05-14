خطوات تساعدك فى الوقاية من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وحذر خبراء التقنية المستخدمين لحماية من الوقوع كضحية لعملية احتيال أو نصب.

ويستغل المحتالون التكنولوجيا الحديثة لخلق القصص وتصديقها لأجل الحصول على البيانات الشخصية والحسابات البنكية.

وهناك بعض الخطوات التى تساعد فى الوقاية من عمليات الاحتيال:

-معرفة الشخص الذى تتعامل معه:

يجب معرفة مع من تتعامل من خلال التأكد من بياناته لذا لا يفضل فتح النصوص أو النوافذ التى تظهر أمامك أو الرسائل الإلكترونية.

-الاحتفاظ بالتفاصيل الشخصية بشكل آمن:

يجب الاحتفاظ بكلمات السر والأرقام السرية الخاصة بالمستخدم فى مكان آمن، وعدم مشاركتها مع أحد.

-اختيار كلمات السر بعناية:

يجب أن تكون كلمة السر صعبة على الآخرين بالإضافة إلى تحديثها بانتظام، كما لا ينصح باستخدام كلمات السر الخاصة مع أحد.

-اتخاذ الحذر عند التسوق عبر الإنترنت:

ينصح الخبراء باتخاذ الحذر من العروض التى تبدو مغرية، ويجب استخدم دائماً خدمة تسوق على الإنترنت تعرفها وتثق بها.