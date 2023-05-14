الأرض كروية أم مسطحة؟.. دليل جديد يفجر مفاجأة ويحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - وتحدى فريقًا من العلماء من جامعة زيروخ هذه الجمعية لتكذيب دليلهم الجديد وهو عبارة عن "أحدث نموذج إحصائى"، والذى يظهر مرة أخرى أن الأرض كروية بالفعل.

ويتنبأ النموذج الجديد بالوقت الذى يستغرقه الطيران بين مدينتين بعد إدخال المسافة بينهما، وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

ويظهر على سبيل المثال، أنه إذا سافرت شمالًا من بيرث بأستراليا لمدة 7 ساعات، فستهبط فى هونج كونج، بينما ستهبط بك رحلة متجهة غربًا بنفس الطول والمدة الزمنية فى موريشيوس.

ويقول النموذج إنه فى حال كانت الأرض مسطحة، فإن تلك الرحلة التى تستغرق 7 ساعات غربًا ستوصلك فقط فى منتصف الطريق إلى موريشيوس.

وأوضح الدكتور مايكل وولف، مؤلف الدراسة أنه كان من المهم بالنسبة لهم ألا يفضلوا نموذجًا على آخر، ولكن إيجاد طريقة بسيطة نسبيًا لإثبات ما إذا كانت الأرض عبارة عن قرص أم لا"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأضاف: "الأرقام والإحصاءات تعد الأسلوب الأمثل للإجابة على عدد من الأسئلة المثيرة للجدل".

ورغم كل ذلك، يصر أصحاب نظرية الأرض مسطحة عل تكذيب كل ما يروج بشأن كروية الأرض، حتى أنهم كذبوا الصورة القادمة من الفضاء والتى تبدو كـ"دليل قاطع" على أن كوكبنا كروى.