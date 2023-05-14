بمواصفات فريدة.. هواوى تكشف عن نموذج جديد من هاتف Enjoy 60X

جدة - نرمين السيد - وقدمت هواوى هاتف Huawei Enjoy 60X فى الصين خلال شهر أبريل بإختيارات فى سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، واليوم تقدم هواوى الهاتف بنموذج جديد بسعة تخزين أكبر.

ومن المفترض أن يتوفر هاتف Huawei Enjoy 60X بسعة تخزين 512 جيجا بايت فى الصين بدءًا من 13 من مايو، على يتوفر بسعر 330 دولار، همع اثنان من الإختيارات فى الألوان عما البرتقالى والأسود.

ويأتى هاتف Enjoy 60X بشاشة LCD بحجم 6.95 إنش وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90Hz وتدعم الشاشة معدل لمس 270Hz، كما يتميز بدقة 2376 فى 1080 بيكسل، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

ويأتى Huawei Enjoy 60X رقاقة معالج Snapdragon 680، ويأتى بنظام تشغيل HarmonyOS 3، وفى إعدادات الكاميرا الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسى بدقة ميجا بيكسل لعمق التصوير.