الأحلام لا تسقط بالتقادم.. زينب شفيق تنشر أول كتاب لها بسن الثمانين (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وقالت زينب شفيق إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، لافتة إلى أن ظروفها لم تسمح بممارسة المهنة التى كانت تحلم بها، مؤكده أنها كافحت وصارعت من أجل دراستها لن الظروف منعتها من ممارستها، لكن الحلم عاش داخلها، وعملت لمدة 55 عامًا فى مجالات أخرى وطلبت التقاعد، وبعد ذلك تفرغت للكتابة.

يذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: (الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى حسن).

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التى تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر فى كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتى حققن نجاحات فى مجالات مختلفة.