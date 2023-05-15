أبل تختبر رقاقة M3 Pro الجديدة فى الإصدار القادم من أجهزة MacBook Pro

جدة - نرمين السيد - وتجهز أبل لإطلاق جيل جديد من أجهزة MacBook المميزة برقاقات M3 الجديدة، التى ترتكز على عملية تصنيع Tsmc بدقة تصنيع 3 نانومتر، على أن تتضمن سلسلة الرقاقات القادمة الإصدار الرئيسى M3 مع إصدار M3 Pro، وأيضًا M3 Max، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

ويشير المحلل Mark Gurman فى تقرير نشر "بلومبرج" مؤخرًا على أن أبل قد بدأت بالفعل فى اختبار رقاقة M3 Pro بعدد 12 من الأنوية فى وحدة المعالجة، و18 من الأنوية فى كارت الشاشة، وذاكرة 36 جيجا بايت.

وأوضح المحلل على أن رقاقة M3 Pro تختبر فى أحد أجهزة MacBook Pro المميزة، مع الإصدار المقبل من نظام تشغيل macOS 14 الذى ينطلق رسميًا فى فعاليات مؤامر المطوريين للعام الجارى.