عجوز ترغب فى الذهاب للسيرك لتحقيق حلمها الغريب

جدة - نرمين السيد - وأشارت العجوز التى تدعى "آنى دوبلوكر" إلى رغبتها فى تحقيق حلم حياتها الخطير والذى كان الذهاب إلى السيرك حيث كانت تعمل به سابقا بمدينة ليسيسترشاير فى بريطانيا لعمل شىء ما.

وأقنعت ابنتها أن تطلب من رئيسها السابق مؤسس السيرك بالسماح لها بتحقيق حياتها وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكانت تلك العجوز ترغب فى أن تكون هدفا لرامى السكاكين المحترف خلال عرض سيرك حى والذى كانت تعمل به قبل 30 عاما.

وبالفعل حقق لها السيرك رغبتها كهدية لها فى عيد ميلادها الـ 100، ولفتت البريطانية إلى مدى شعورها بالسعادة بعد تحقيق حلمها.