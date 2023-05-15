تاه منهم من 19 سنة.. شاب بالفيوم يبحث عن أسرته: «نفسى ألاقيهم» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الشاب التائه محمد عبد الله، إنه تاه من أهله منذ 19 عاما وكان وقتها يبلغ من العمر عاما واحدا فقط، وكان ذلك فى موقف إبشواى بالفيوم، مشيرا إلى أنه يتمنى روؤيتهم والالتقاء بهم.
وأكد، أنه حاصل على معهد سياحة وفنادق، ودار الأيتام التى تربى بها أعطوه صورا له وهو صغير وطلبوا منه نشرها عسى أن يتعرف عله أحد من أهله.
وتابع: وأنا عمرى 17 سنة جاء شخص من أسيوط وقال إن أنا ابنه ولكن بعد تحليل الـdna اتضح أنه ليس والدى.
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