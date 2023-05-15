كيفية تعديل رسائل واتساب بعد إرسالها

جدة - نرمين السيد - وكشف التطبيق مؤخرا عن طرح ميزة تعديل الرسائل بعد وقت معين من إرسالها. وبالفعل طرح التطبيق تلك الميزة لمستخدمى الإصدار التجريبى لواتساب على هواتف أندرويد والويب، حيث يتمكنوا من تعديل الرسائل خلال 15 دقيقة من وقت إرسالها. وتتوفر تلك الميزة لمستخدمى الإصدار التجريبى "Android 2.23.10.14" ويتمكنوا من تعديل الرسائل أكثر من مرة دون تجاوز الوقت. ومن المتوقع طرح الميزة لجميع الهواتف والمستخدمين، ويتم تعديل الرسائل المرسلة خلال 15 دقيقة عن طريق: -فتح الدردشة فى واتساب. -والنقر مع الاستمرار فوق الرسالة التى تريد ضبطها وتعديلها. -اختيار تحرير أو تعديل "edit" من القائمة. -تعديل الرسالة التى تريدها والضغط على زر الإرسال.

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