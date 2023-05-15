بسبب أكبر مزرعة نخيل وحوض سحب المياه.. مصر تدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - أعلنت كنزى عماد الدفراوى، محكم رسمى معتمد لدى موسوعة جينيس، تحطيم مصر الرقم القياسى بأكبر مزرعة نخيل تمور فى العالم بمساحة 137 ألف كيلومتر مربع، وأكبر حوض سحب مياه فى العالم بكمية 245 ألف متر مكعب.





وأعربت فى كلمة لها أثناء افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات بحضور الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، عن سعادتها لوجودها اليوم لإعلان نتائج فى محاولتين للتسجيل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الأولى هى أكبر مزرعة نخيل التمر، والثانية أكبر حوض سحب مياه، مضيفة أن المحاولتين توفرت فيهما جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بالموسوعة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وهنأت محكمة جينيس مصر على هذا الإنجاز الرائع، متمنية لمصر تحطيم المزيد من الأرقام القياسية فى المستقبل القريب.

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