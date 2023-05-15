5 خطوات تزيد عمر بطاريتك لسنوات طويلة

جدة - نرمين السيد - ويبدأ الأفراد عند ملاحظة نفاد بطارية هواتفهم فى التساؤل عن سبب ذلك وخصوصا إذا كان فى فترة قصيرة.

وهناك عدد من النصائح التى تساعد فى الحفاظ على أداء البطارية بنسبة 100% لمدة عام على الأقل، وفقا لموقع "GizChina"، منها:

-استخدام الشاحن المعتمد:

يستعين البعض لبدائل الشواحن الأصلية دون التفكير فى خطورتها على الهاتف أو البطارية، لأنها تفتقر للعديد من عوامل الأمان والحماية الموجودة فى الشواحن الأصلية.

-منع استخدام أجهزة الشحن السريعة:

يلجأ الكثير إلى الشواحن السريعة لشحن البطارية بسرعة، وعادة ما تتسبب فى رفع حرارة الجهاز ثم التأثير على صحة البطارية.

-يجب أن يكون مستوى البطارية دائما بين 20 و80٪:

يوصى خبراء التقنية بالحفاظ على البطارية بين 20 و80% لتجنب استهلاك دورات شحن البطارية، حيث يجب ترك الهاتف يشحن بالكامل واستخدامه بالكامل حتى 0٪.

-لا تعرض الهاتف للحرارة:

يعتبر تعرض الهاتف للحرارة من أكثر العادات السيئة لأن المواد الكيميائية المستخدمة فى بطاريات الليثيوم تتفاعل مع التغير فى درجة الحرارة، حيث أن تعرض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة يؤثر بشكل كبير على أداء البطارية.

-تنشيط شحن البطارية:

نحتاج إلى النقر فوق الإعدادات على الهاتف ثم التمرير لأسفل إلى البطارية والضغط عليها ثم اختيار Battery Health واضغط على Optimized Battery Charging لتنشيط الميزة، وذلك لدى مستخدمى هواتف "أيفون".