بيت «الجواهرى» بالعراق.. متحف لمقتنيات شاعر العرب الأكبر

جدة - نرمين السيد - تناول تقرير عرضته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، من داخل منزل محمد مهدى الجواهرى، شاعر العرب الأكبر فى العاصمة العراقية بغداد، تفاصيل تحويله إلى متحف يضم مقتنيات الشاعر ودواوينه الشعرية بعد عمليات تجديده.





يقع بيت "الجواهرى"، فى منطقة حى القادسية جانب الكرخ من العاصمة العراقية بغداد، وقررت أمانة بغداد إعادة ترميمه ليصبح على شكله الحالى. كاميرا "القاهرة الإخبارية"، تجولت داخل المنزل ووثقت قصائد الشاعر الكبير التى يعتبرها العراقيون بمثابة معلقات خالدة داخل منزله المتواضع تحول إلى متحف يضم شعره وأرشيفه الحافل بالإنجازات، ويتوسط هذه الصور للجواهرى تمثال من الشمع أعطى طابعا عصريا لهذا المتحف الصغير. ويتكون منزل الجواهرى من عدة غرف، وزعت فيها مقتنيات الجواهرى ومكتبته، وصور من مراحل مختلفة من حياته سواء داخل العراق أو خلال سنوات غربته خارجه.

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