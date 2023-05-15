فى اليوم العالمى للأسرة.. كيفية تحقيق التعاون وأهميته

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للأسرة

ويرجع الاحتفال بـ اليوم الدولى للأسرة لمنظمة الأمم المتحدة، وتم إعلان ذلم اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1993 .

هدف اليوم العالمى للأسر

وتركز تلك الاحتفالية على دور المجتمع وتأثيره على الأسر والأفراد لأجل تطوره وتنميته.

وتعد الأسرة هى أساس المجتمع ومصدر سعادته وتقدمه وتطوره، حيث من خلالها يتم تحديد رؤية الأفراد نحو أنفسهم والمجتمع.

التعاون الأسرى

وخلال اليوم العالمى للأسرة، يلعب التعاون الأسرى دورا مهما فى ازدهار المجتمع من خلال وجود عائلات متعاونة ذات الروابط القوية وتوفير الحب والدفء لجميع أفراد الأسرة.

ويعد التعاون الأسرى هو القدرة على تحقيق التوازن بين احتياجات الأفراد والآخرين، بالإضافة إلى التعاون الحقيقى بالجهد المشترك والأخذ والعطاء الذى يرضى جميع أفراد الأسرة.

وهناك بعض الطرق التى تساعد فى تقوية العلاقات وتحقيق مفهوم التعاون الأسرى، منها:

-منح أفراد الأسرة الانتباه الكامل لحديثهم وترك ما تفعله والاستماع إليهم.

-عدم تقديم النصيحة مباشرة أو القيام بأى رد فعل إلا عند الانتهاء من الكلام.

-انتقاء الكلمات المتزنة والابتعاد عن اللوم والعتاب واستبدالها بالنصائح.

-تشجيع أفراد الأسرة على مشاركة أفكارهم وأحاسسيهم دون التمييز بالعمر.

-القيام بالأنشطة الجماعية وتشجيع التعاون وتقسيم المهام بين أفراد الأسرة.

-تحديد وقت معين للأسرة حيث يكون متوفرا به الطقوس العائلية وإعطاء بعضهم البعض الاهتمام المناسب (كتناول العشاء معا).

أهمية التعاون الأسرى

ويساعد التعاون بين أفراد الأسرة فى خلق الروابط القوية الأسرية بينهم، بالإضافة إلى جو الألفة والتعاون للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال.

ومن خلال التعاون الأسرة، يستوعب الطفل بشكل غير مباشر معنى التعاون وجوهره، وبعدها يدرك مسؤولياته ودوره فى الأسرة والمجتمع.