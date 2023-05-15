بيع أدوات مائدة هتلر فى مزاد علنى بـ 10 آلاف جنيه إسترلينى

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جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن أدوات المائدة النادرة التى من المعتقد أنها تنتمى لـ هتلر بسبب حفر الأحرف الأولى من اسمه عليها.
ويضم الطقم عدد من السكين الفضى و"الشوكة" وملاعق التقديم وملاعق صغيرة، ومنقوش عليها بـ "A.H".
وتم العثور على تلك الأدوات بعد حصول مترجم الجيش البريطانى ويلى كوهين على الطقم من قبل، وأهداهم إلى تاجر التحف البريطانى ديفيد كوركوران، الذى احتفظ بهم على رف ورشة عمل كينت لسنوات.
وستباع تلك الأدوات فى مزاد علنى بسعر بلغ 10 آلاف جنيه إسترلينى، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
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