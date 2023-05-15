لتسهيل عملية البحث.. ميزة جديدة لمستخدمى «تيك توك»

جدة - نرمين السيد - وطرح التطبيق أداة البحث المتوفرة مؤخرا، حتى تسهل الوصول إلى وظائف البحث فى التطبيق وتوسيع نطاق فائدته. كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى أدة بحث تيك توك بجانب مجموعة من الأدوات الأخرى التى تحسن تجربة المستخدم. وبسبب استعانة كثير من الشباب بتطبيق تيك توك، قرر التطبيق تلبية رغبات مستخدمى الإنترنت. ويمتد تأثير تيك توك إلى ما وراء الترفيه، حيث يظهر كمصدر متزايد للأخبار بين البالغين فى إنجلترا، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة "Ofcom" التنظيمية.

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