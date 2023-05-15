قناة الناس- تمام: المرأة جزء أساسى فى صناعة الحضارة وبناء المجتمع

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقة بجامعة الأزهر الشريف، دور المرأة فى الشرع الإسلامى الشريف، لافتًا إلى أن الإسلام راعى المرأة فى كل الجوانب ودعا إلى تعليم المرأة ومشاركتها فى بناء الحضارة والمجتمع.





وأضاف الدكتور هانى تمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن البعض يحاولون حصر المرأة فى منطقة معينة، فى البيت فقط بزعم أنه ليس لها فى العمل، مؤكدًا أن ذلك خطأ تمامًا.

وتابع، أن مصر دولة ولاّدة وبها نماذج من العالمات المتميزات فى كافة العلوم والفنون، مؤكدًا أن عمل النساء يصنع المعروف بين الناس.

وأشار إلى قصة المرأة التى حاول البعض منعها من الخروج، فذهبت إلى نبينا محمد ﷺ تشكو إليه وتستأذنه فى الخروج فى أيام العدة، فأذن لها، وقال لها: "اخرجى فلعلك تصنعين معروفا أو تتصدقى"، ما يدلل على أن المرأة لا تعمل من أجل المال فقط، ولكن لبناء المجتمع والحضارة.