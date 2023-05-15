طبيبة أسنان فى مهمة إنسانية وتكشف أسرار رحلاتها التطوعية فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة رانيا يونس، خلال لقائها ببرنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن الناس تفهم العمل التطوعى على أنه توزيع شنط رمضان، وهذا خطأ، لأن العمل التطوعى هو أن تقدم عملاً تقدر عليه دون مقابل.
وأضافت أنها رغبت فى العمل التطوعى فى إفريقيا تحديدًا لأن الناس هناك تعانى نقصًا فى الخدمات، وأن هناك طبيب أسنان واحد يخدم كل 40 ألف مواطن.
وتابعت أنها عندما حاولت التواصل مع أماكن للسفر فى قوافل طبية إلى إفريقيا اكتشفت أن الأمر يقتصر على الجمعيات فى الخارج هى التى تقوم بعمل هذه القوافل الطبية، فقامت بالتواصل مع هذه الجمعيات.
وأكدت أنهم فى بلدان إفريقيا يقدرون مجهود القوافل الطبية وأنهم يتركون بيوتهم لتقديم هذه الخدمة، وتعلمت اللغة السواحلى حتى تستطيع التعامل مع المرضى فى مصر ضمن مبادرة طرحها الرئيس السيسى لتحسين العلاقات مع الدول الإفريقية، مؤكدة أن هناك أساتذة عباقرة فى مصر يعلمون اللغة السواحلى بكل طلاقة.
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