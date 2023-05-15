قناة الناس- من طالبة صنايع لمعيدة فى الجامعة.. دنيا قصة كفاح

جدة - نرمين السيد - قالت دنيا مجاهد، المعيدة بالأكاديمية البحرية، إنها بدايتها كانت خريجة دبلوم صنايع، موضحة أنها اختارت التعليم الفنى فى البداية بسبب عملها مع والدها الذى يملك ورشة موبيليا فى دمياط.





وأضافت دنيا مجاهد، خلال لقائها ببرنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنها تعلمت الكثير من والدها، سواء تجارة الأخشاب أو المواد الغذائية. وتابعت أنها وجدت نفسها فى التعليم الفنى أكثر، فدخلت معهد منشآت بحرية، ثم كانت النقلة الكبيرة بالانتقال للدراسة فى الأكاديمية البحرية، واستطاعت فى أول عامين حيث اخترعت روبوت، ثم عملت فى اللحام، وهو من أصعب الأشياء، وسعت لتطوير نفسها أولاً بأول.

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