تقارير: أبل تعلن عن نظارة الواقع الافتراضى الخاصة بها خلال أسابيع

جدة - نرمين السيد - تجهز شركة أبل للإعلان عن نظارة الواقع الافتراضى الخاصة بها بعد أسابيع قليلة الآن فى "WWDC" المقبل، والتى يفترض أنها ستكون مختلفة عن جميع منتجات أبل السابقة، حيث أن هناك تقارير تشير إلى أن الشركة ستنحرف عن استراتيجياتها التقليدية فى إطلاق المنتجات لتقديم هذه النظارة، التى يقال إنها لازالت تجريبة وغير جاهزة بشكل كامل، كما أنها بالمقرنة بمتجات أبل الاخرى، لن تحظى بنفس مستوى الراحة فى الاستخدام.





وقالت التقارير إن تكلفة نظارة ستكون حوالى 3000 دولار، وستطلب من المستخدم حمل بطارية منفصلة عن الجسم الأساسى لتوزيع وزنها، وستشبه تلك النظارة نظارات التزلج، وربما يكون هذا المنتج جيد، حيث سيتم تقديم عدد كبير من التطبيقات لجعل هذه النظارة عملية من اليوم الأول لإطلاقها، بحسب ما نشره موقع "hardware" التقنى. ومن المتوقع أن تعمل النظارة على إصدارات معدلة من تطبيقات iPad مما يتيح للمستخدمين الوصول لملايين التطبيقات الحالية من المتجر، ويشار إلى أن أبل تعمل على إصدارات محسنة من تطبيقاتها الخاصة، كسفارى والتقويم وجهات الاتصال.

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