وصفة سهلة لتحضير البان كيك بالقرفة والجوز فى المنزل

جدة - نرمين السيد - مكونات البان كيك بالقرفة والجوز

ـ نصف كوب دقيق

ـ ملعقة كبيرة سكر

ـ 3 حبات بيض

ـ نصف كوب حليب

ـ ملعقتين صغيرتين زبدة

ـ ملعقة صغيرة الفانيليا

ـ ربع ملعقة صغيرة قرفة "مطحونة"

ـ ربع ملعقة صغيرة ملح

ـ كوبين كرز

طريقة تحضير البان كيك بالقرفة والجوز

أولًا: اشعلى الفرن على حرارة 450 درجة مئوية، وزعى ملعقة من الزبدة فى صينية صغيرة غير لاصقة وادخليها الفرن حتى تذوب الزبدة.

ثانيًا: ذوبى ملعقة الزبدة الأخرى وضعيها فى إناء ثم ضيفى الحليب والبيض والفانيليا، وقلبى جيدًا.

ثالثًا: ضيفى الدقيق والسكر والملح والقرفة واخلطى المزيج حتى تتجانس المكونات، ثم وزعى حبات الكرز فى الصينية المجهزة مسبقًا، ثم ضيفى خليط البان كيك.

رابعًا: ادخلى الصينية لمدة 20 دقيقة، حتى تصبح ذهبية اللون، وتنضج.

خامسًا: اتركى الصينية لمدة 5 دقائق حتى تبرد، ثم قطعيها، وقدميها.