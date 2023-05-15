وصفة سهلة لتحضير البان كيك بالقرفة والجوز فى المنزل

جدة - نرمين السيد - مكونات البان كيك بالقرفة والجوز
ـ نصف كوب دقيق
ـ ملعقة كبيرة سكر
ـ 3 حبات بيض
ـ نصف كوب حليب
ـ ملعقتين صغيرتين زبدة
ـ ملعقة صغيرة الفانيليا
ـ ربع ملعقة صغيرة قرفة "مطحونة"
ـ ربع ملعقة صغيرة ملح
ـ كوبين كرز
طريقة تحضير البان كيك بالقرفة والجوز
أولًا: اشعلى الفرن على حرارة 450 درجة مئوية، وزعى ملعقة من الزبدة فى صينية صغيرة غير لاصقة وادخليها الفرن حتى تذوب الزبدة.
ثانيًا: ذوبى ملعقة الزبدة الأخرى وضعيها فى إناء ثم ضيفى الحليب والبيض والفانيليا، وقلبى جيدًا.
ثالثًا: ضيفى الدقيق والسكر والملح والقرفة واخلطى المزيج حتى تتجانس المكونات، ثم وزعى حبات الكرز فى الصينية المجهزة مسبقًا، ثم ضيفى خليط البان كيك.
رابعًا: ادخلى الصينية لمدة 20 دقيقة، حتى تصبح ذهبية اللون، وتنضج.
خامسًا: اتركى الصينية لمدة 5 دقائق حتى تبرد، ثم قطعيها، وقدميها.
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