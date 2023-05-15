مجلد لحماية محادثاتك.. ميزة جديدة يطرحها «واتساب»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "وابيتاإنفو" فإن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين قفل محادثاتهم فى مجلد محمى على واتساب.

وتسمى الميزة الجديدة "chat lock" وستكون متاحة لمستخدمى نظامى تشغيل أندرويد وأى أو إس.

وأظهرت لقطة شاشة الميزة وسيتم إصدارها لمزيد من الأشخاص عند الإصدار الثابت للتطبيق قريبًا جدًا.

ولقفل محادثة، افتح معلومات الدردشة الخاصة بهم ويجب أن ترى خيارًا يسمى "Chat Lock" فى حالة توفر الميزة لحسابك.

مع هذه الميزة، ستظهر الدردشات فى قسم "الدردشات المقفلة" ولا يمكن فتحها إلا باستخدام رمز المرور أو بصمة الإصبع أو مصادقة معرف الوجه، ومن المهم ملاحظة أن الدردشات المقفلة توفر طبقة إضافية من الخصوصية عن طريق تعطيل المؤلف ومعاينة الرسالة فى الإشعارات، لمزيد من الخصوصية، لا يتم حفظ الوسائط المشتركة فى المحادثات المغلقة تلقائيًا فى معرض الهاتف.

عند إغلاق الدردشة، يمكنك التأكد من أن المعلومات الحساسة والبيانات الشخصية فى تلك المحادثة تظل آمنة، حتى لو تمكن شخص آخر من الوصول إلى هاتفك، يعزز هذا المستوى من التحكم أمان محادثتك بشكل عام ويحمى خصوصيتك.