الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، أن الرقية بالقرآن الكريم جائزةٌ من كل مرض، مع مراعاة الاعتقاد بأن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل المؤثر الشافى هو الله تعالى بعظيم لطفه وقدرته.

وتابعت: "ينبغى أن نحذر من الدجالين الذين يحتالون على الناس ويأخذون أجرًا منهم بدعوى أن هذه رقية، والأفضل أن يرقى الإنسان نفسه أو يطلب ذلك من الصالحين ممن عُرِفت أمانتهم وعدالتهم".

ودعت إلى ضرورة الأخذ بباقى أسباب العلاج والشفاء الأخرى، التى جعلها الله سبحانه وتعالى فى كونه سببًا لذلك.