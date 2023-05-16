قناة الناس.. على جمعة يوضح تأثير مواقع التواصل على القيم الدينية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتى الجمهورية السابق، فى برنامج "مع الناس" على قناة الناس، إن كون الإنسان يتغير أو يتطور أو يتدهو فهذه طبيعته، مضيفًا أن هذا واضحًا فى معاملة النبى صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه فى تربيته الصحابة الكرام.





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