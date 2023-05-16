«OpenAI» تستعد لـ نموذج ذكاء اصطناعى جديد

جدة - نرمين السيد - اكتسبت ChatGPT من OpenAI، والمعروفة بإنتاج المعلومات، اهتمامًا واسعًا فى وادى السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يرى المستثمرون أن الذكاء الاصطناعى التوليدى هو مجال النمو الكبير التالى لشركات التكنولوجيا.
وفى يناير، أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمار بمليارات الدولارات فى OpenAI، مما يعمق علاقاتها مع الشركة الناشئة ويمهد الطريق لمزيد من المنافسة مع شركة جوجل المنافسة.
وتتعجل ميتا الآن للانضمام إلى المنافسين مايكروسوفت وجوجل فى إطلاق منتجات الذكاء الاصطناعى التوليدية القادرة على إنشاء كتابة وفن ومحتويات أخرى شبيهة بالبشر.
وذكر التقرير الذى نشره موقع "ذا إنفورميشن"، أنه من غير المرجح أن تطلق شركة OpenAI نموذجًا منافسًا لـ GPT.
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