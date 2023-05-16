لرغبته فى الاختلاف.. برازيلى يخضع لعمليات التجميل ورسم الوشومات (صور)

جدة - نرمين السيد - وظهر البرازيلى يدعو اسمه "فرناندو فرانكو دى أوليفيرا" فى صورة مخيفة بسبب التعديلات التى أجراها فى جسده حتى يصبح شبه "الشيطان".

وأضاف البرازيلى فى جسده عدد من رسومات الوشم حيث 99% من جسده مليئا بالوشوم حيث قام بتشويه أنفه وأذنيه من خلال قطع أجزاء منها.

ولم يكتف فرناندو بذلك بل أضاف وشم فى عينيه ولسانه الذى ظهر منقسما كمصاصى الدماء.

وأجرى أكثر من 18 تعديلا مشوها في جسده مقابل 26.048 جنيه إسترلينى، مبررا تصرفاته الغريبة التى أثارت غضب الكثيرين بـ "رغبته فى الاختلاف عن غيره"، ولقب بعدها بـ الشيطان، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

وشارك الرجل الغريب الذى يعيش فى مدينة تاتوى بولاية ساو باولو فى البرازيل آخر تشويه لجسده بعمله ندوب باستخدام مكواة لحمام.