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جدة - نرمين السيد - وظهر البرازيلى يدعو اسمه "فرناندو فرانكو دى أوليفيرا" فى صورة مخيفة بسبب التعديلات التى أجراها فى جسده حتى يصبح شبه "الشيطان".
وأضاف البرازيلى فى جسده عدد من رسومات الوشم حيث 99% من جسده مليئا بالوشوم حيث قام بتشويه أنفه وأذنيه من خلال قطع أجزاء منها.
ولم يكتف فرناندو بذلك بل أضاف وشم فى عينيه ولسانه الذى ظهر منقسما كمصاصى الدماء.
وأجرى أكثر من 18 تعديلا مشوها في جسده مقابل 26.048 جنيه إسترلينى، مبررا تصرفاته الغريبة التى أثارت غضب الكثيرين بـ "رغبته فى الاختلاف عن غيره"، ولقب بعدها بـ الشيطان، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ميل".
وشارك الرجل الغريب الذى يعيش فى مدينة تاتوى بولاية ساو باولو فى البرازيل آخر تشويه لجسده بعمله ندوب باستخدام مكواة لحمام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لرغبته فى الاختلاف.. برازيلى يخضع لعمليات التجميل ورسم الوشومات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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