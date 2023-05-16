جدة - نرمين السيد - ويتميز هاتف "Nokia G21" بمواصفاته الجيدة وبسعره المناسب للشباب ومحدودى الدخل. ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "LCD" وبحواف نحيفة، وبقياس 6.5 بوصة وبجودة عرض+ FHD، تبلغ دقتها + 720 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية، حيث تبلغ الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، وبها عدسة فائقة السرعة بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية تبلغ دقتها 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 و6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 جيحابايت. ويضم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير كما تدعم تقنية الشحن بقوة 18 وات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ببطارية كبيرة وكاميرا عالية الدقة.. نوكيا تطرح هاتفها الجديد «Nokia G21» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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