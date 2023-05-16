قناة الناس.. تأثير مواقع السوشيال ميديا على العلاقات الزوجية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أشار الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية السابق، إلى أن هناك عوامل كثيرة تسبب فى حدوث الطلاق ولعل أهمها العامل الاقتصادى داخل الأسرة أو بخل الزوج.





وأضاف جمعة خلال برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس، أن خلال تواجده فى لجنة الفتوى التابعة للأزهر الشريف منذ 30 عاما، درس أسباب الطلاق، فتوصل مع فريق لجنة الفتوى إلى 7 أسباب حينها ثم أضيف إليهم سبب ثامن وهو الإنترنت مؤخرا.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف: "وصلنا من مشاكل الناس، إلى أن الأسباب هى الحالة الاقتصادية، الراجل مش قادر يصرف نتيجة مقتضيات الحياة، مفيش مؤامة بين الزوج والزوجة، فى طارئ حصل فى الحياة الزوج عمل حادثة مرض حد ظهر فى حياة أحد الزوجين، كمان تدخلات الأهل، وقضية الإنجاب هى تنجب وهو لأ والعكس أيضا، كانوا 7 أسباب وكنا مرتبينهم حسب نسب الطلاق، والحالة الاقتصادية احتلت 60%، وبعدها تدخل الأهل وبعدها عدم الانسجام بين الزوجين".

واستكمل: "وبعدها أضفنا عنصر ثامن بعد الاقتصادى، وهو الإنترنت، دخلت عليها لاقيتها بتعمل شات، مع واحد، هو بيفتح موبايلها يعنى تجسس، وده بقى العنصر الثانى بعد الاقتصادى".

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.