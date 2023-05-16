قناة الناس.. على جمعة يكشف عن مكان الجنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ذكر الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية السابق، أن الكون الذى خلقه الله سبحانه وتعالى منه ما نراه، وهى الأرض التى نعيش عليها، وهذا اسمه الملك، وهو كل ما ندركه بحسنا المعتاد، متابعا: "وخارج هذا النطاق يوجد مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى خلقها وهى الجن والملائكة والعرش والجنة والنار، وكل هذا اسمه الملكوت، وهو ما لا يدركه الإنسان بحسه المعتاد، والجنة تقع فى هذا الملكوت".





جاء ذلك ردا من الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية السابق، على سؤال طفل عن مكان وجود الجنة. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال حلقة ببرنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس: "طبعا الملكوت ممكن يدرك بأمور خارجة عن المعتاد مثلما حدث مع الأنبياء، فهم شاهدوا الملائكة والجن، فسيدنا موسى كلم ربنا، وخر صعقا، وسيدنا محمد فى رأى الكثير فى رحلة المعراج، ونجد فى السيرة أن سيدنا محمد شق صدره لتحمل رحلة المعراج ونزول الوحى فيما بعد، وهو بشر مثلنا لكن يوحى إليه". وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.

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