جدة - نرمين السيد - وتعمل ميزة واتساب الجديدة على قفل المحادثات خلال مجلد محمى على "واتساب" باسم "chat lock". وأشار التطبيق إلى أنه يتم طرح الميزة الجديدة لدى مستخدمى نظامى تشغيل أندرويد وأى أو إس خلال الفترة المقبلة. ولتفعيل ميزة "Chat Lock" الجديدة فى واتساب، يجب: -النقر على اسم الدردشة الفردية أو الجماعية المرغوب تأمينها. -تحديد خيار القفل. وللكشف عن الدردشات المقفلة يجب السحب ببطء إلى صندوق الوارد الخاص بك وإدخال كلمة مرور هاتفك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للاستمتاع بالخصوصية.. كيفية تفعيل ميزة «Chat Lock» فى واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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