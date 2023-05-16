قناة الناس.. نصائح ذهبية للتعامل مع الأصدقاء (فيديو)

وقال الدكتور عويضة عثمان، خلال مداخلة ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، إن الصديق يتأثر بصديقه، لأنه من أقرب الناس إليه أكثر من أهله ووالديه، وطول الوقت مع أصدقائه، قائلا: "الصديق الآن يستحوذ على معظم وقت صديقه، بيقعد مع صديقه أكثر من أبوه وأخوه وأمه، فإن لم ينتبه الإنسان وقع فى الهلاك، إذا صاحب أصدقاء السوء، دلوقتى الفساد بقى كثير، الأول كان يعلمه يشرب سيجارة لكن الأمر الآن اختلف كثيرا، فالفساد أصبح كثيرا، فعلى أولياء الأمور أن ينتبهوا كثيرا إلى أصدقاء أبنائهم".
واستشهد أمين الفتوى بالآية الكريمة فى قوله عز وجل: "ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا".
وتابع: "طبعا كلنا عارفين قصة عقبة ابن أبى معير، هذا رجل مات على الكفر، كان بدأ الخير يتحرك جواه، وعايز يؤمن برسالة النبى محمد، فدعا قريش وسيدنا النبى محمد على الطعام، فدخل سيدنا محمد فقال له يا عقبة ما أنا بأكل طعامك حتى تشهد إنى رسول الله، فالعرب كان فيهم طابع الكرم فآمن ونطق الشهادتين، خلاص كده دخل الإسلام، فلما قابل صديقه وكان كافر وكان اسمه أبى بن خلف، فقال له صبأت عن دين آبائك، فقال له يا آبى دخل على رجل عظيم، فآبى أن يأكل الطعام إلا أن أدخل الإسلام، فقال له وجهى فى وجهك حرام، حتى تبصق فى وجه محمد، شوف عمل فيه إيه أعظم شر خلاه هلك، ونزلت فيه الآية الكريمة "يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولا".
وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.
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