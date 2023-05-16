قناة الناس.. تحذير مهم للأمهات لحماية الأطفال من الإصابة بالتوحد (صور)

جدة - نرمين السيد - أشارت الدكتورة إيمان المراكبى أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسى والإدمان بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى خطورة ترك الهاتف المحمول مع الأطفال خاصة فى عمر عام، لافتة إلى أن هذا يعتبر أول طريق لزيادة فرص الإصابة بالتوحد لهذا الطفل طبقا للأبحاث والدراسات.





وقالت أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسى والإدمان بكلية الطب جامعة عين شمس، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية قناة الناس: "بعض الأمهات بتستسهل وبتسيب الموبايل للطفل يلعب عليه لمدة طويلة، ومع كثرة تعرض الطفل للإشعاع الصادرة من شاشات الموبايل، وأقل مدة ساعتين متصليين أو منفصليين، يصاب الطفل بالتوحد، على عمر ثلاث سنوات وده طبقا لدراسة يابانية وجدوا أطفال كثيرين أصيبوا بالتوحد، خاصة مع أول سنة من عمره". وتابعت: "الأطفال التى لم تتعرض للموبايل والشاشات الإلكترونية، لم يصابوا بالتوحد، وده عشان الفترة دى بيكون فى نمو للمخ، وبالتالى ممنوع تعرض الطفل للموبايل نهائيا حتى لا يصاب بالتوحد، لأن الإشعاع اللى بيخرج من شاشات الموبايل بتعمل تلف فى المخ".

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.

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