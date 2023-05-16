بكاميرا واضحة وبطارية كبيرة.. مواصفات هاتف «Oppo F23»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف أوبو الجديد بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس 6.72 بوصة وبدقة FHD +. ويزود الهاتف بمستشعر رئيسى بدقة 64 ميجابيكسل بجانب وحدة أحادية اللون بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا مجهرية بدقة 2 ميجابيكسل، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "جى إس إم آرينا" التقنى. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللى أمبير كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات. ويأتى هاتف "Oppo F23" بألوان عدة منها الأسود والذهبى الغامث، وبسعر يبلغ 304 دولارا أمريكيا.

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