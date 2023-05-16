ثعبان حى.. أمريكى يضرب آخر بسلاح غريب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصد الفيديو هجوم أمريكى بالغ 45 عاما رجل من خلال استعانته بثعبان حى.
ووقع الحادث فى دونداس ستريت ويست ومانينج أفينيو، حيث اقترب الرجل من الضحية، وبعد ذلك وقعت مشاجرة بينهما.
واستعان الرجل بسلاح غريب وهو "ثعبان حى" ليهاجم على الرجل الآخر، وفقا لـ "ديلى ستار".
واستمر الشجار بينهما حتى وصلت الشرطة مكان الحادث وأسقطت الثعبان على الأرض، وتم وضع المتهم قيد الاعتقال.
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