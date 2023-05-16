إغلاق قلعة سياحية فى بريطانيا بسبب نشاط النحل

جدة - نرمين السيد - وجاء بالفيديو أسراب غزيرة من النحل التى تغزو مدينة لوستويثيل فى بريطانيا.

وأشار عدد من السكان إلى أن هناك ضجيج هائل فوق رؤوسهم بسبب النحل، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وحاولت امرأة بريطانيا الاستعانة بسيارتها وأخذها كملجأ لها، ولكن النحل كان يدور حولها.

وقرر المسؤولون الأثريون إغلاق قلعة رستورمل "Restormel"، وذلك بسبب نشاط النحل الموجود بالمدينة.