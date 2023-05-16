أبرزها لـ إله الخصوبة.. المتاحف تعلن القطع الأثرية المميزة لشهر مايو (صور)

جدة - نرمين السيد -

وأوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا التقليد يأتى فى إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، وحضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعى السياحى والأثرى لدى جميع فئات المجتمع.

وأضاف أن الجمهور وقع اختياره على القطع الأثرية التى تبرز مكانة الأسرة وذلك تزامنا مع اليوم الدولى للأسرة، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوم 15 مايو من كل عام بهدف الاحتفاء بالأسرة وتعزيز الوعى بكافة الجوانب الخاصة بها.

وأشار رئيس قطاع المتاحف إلى أن المصرى القديم كان حريصا على الزواج فى سن مبكرة، وكانت الأسرة المصرية القديمة مستقرة تماما ولها أصولاً وقواعد دينية اتُبعت خلال الفترات التاريخية المختلفة، كما ترك الحكيم ”بتاح - حوتب“ العديد من النصائح الهامة لتأسيس الأسرة وكيفية الحفاظ عليها.

متحف الفن الإسلامى:

يعرض باب من الخشب المصفح بالفضة من عصر أسرة محمد على.

المتحف القبطى:

يعرض جدارية ترجع للفترة مابين القرن 10 - 11 الميلادى، مصنوعة من الجص بها منظرين على اليمين واليسار يصوران آدم وحواء مرة وفى يديهما الفاكهة المحرمة، ومرة أخرى بعد خروجهما من الجنة، وفى أقصى اليسار رسمت الحية التى كانت أداة الشيطان.

متحف شرم الشيخ:

يعرض لوحة من الحجر الجيرى، نقش عليها الملك أخناتون يقدم العطايا ويتعبد مع عائلته لآتون على هيئة الأشعة المنبثقة من قرص الشمس.

متحف المجوهرات الملكية:

يعرض صورتين من المينا الملونة للخديوى إسماعيل وزوجته الأميرة جانانيار.

متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض سرير مهد الأمير أحمد فؤاد الثانى، على شكل سفينة يزينها رموز الأقاليم المصرية القديمة، وقد سجل على السرير أسم ”أحمد فؤاد“ ويعلوه التاج الملكى.

متحف الشرطة بالقلعة:

يعرض تمثال من العصر الحديث لسيدة مصنوع من الرخام، تمسك تحت ذراعها الأيسر طائر.

متحف قصر المنيل:

يعرض صورة عائلية تجمع أولاد الخديوى محمد توفيق وهم ”عباس حلمى الثانى، محمد على، خديجة، ونعمة“.

متحف المركبات الملكية:

يعرض خاتم زواج مصنوع من الذهب عيار 18، خاص بالملك فاروق الأول والملكة فريدة، مدون عليه اسميهما بشكل متداخل.

متحف جاير آندرسون:

يعرض صورة ملونة من العصر الحديث مصنوعة من القماش للملك توت عنخ أمون مع زوجته عنخ أس إن آمون وهى تقوم بدهن العطر له. وفى أعلى الصورة قرص الشمس آتون.

متحف مطار القاهرة الدولى 2:

يعرض لوحة جنائزية مصنوعة من الحجر الجيرى الملون، عليها نقش ” لشدت أف وزوجته بريت“ يقدمان القرابين لأوزير"من عصر الانتقال الأول".

متحف مطار القاهرة الدولى 3:

يعرض أيقونة مصنوعة من الخشب، للسيدة العذراء مريم جالسه على العرش وتحمل السيد المسيح طفلا ويحيط رأسها هالة ذهبية.

متحف السويس القومى:

يعرض لعبة السنت من عصر الدولة الحديثة، ذات قاعدة خشبية مزينة بزخارف نباتية من العظم، وملحق بالقاعدة درج صغير لوضع قطع اللعب.

متحف آثار الإسماعيلية:

يعرض تمثال مصنوع من الطين المحروق، من العصر الرومانى، لرجل جالس يرتدى رداء، وعلى يساره زوجته ترضع طفلها.

متحف آثار طنطا:

يعرض لوحة جدارية مصنوعة من الحجر الجيرى، نقش عليها الثالوث المقدس فى مصر القديمة والذى يمثل أوزوريس وإيزيس وابنهما حورس، من العصر المتأخر الأسرة 26.

متحف الاسكندرية القومى:

يعرض تمثال من الحجر الجيرى، لرجل وزوجته وابنهما بين قدميهما، فى حالة ود وحب أسرى.

متحف آثار مطروح:

يعرض تمثال من الجرانيت الأسود، للكاهن الأكبر للمعبود بتاح وزوجته، من عصر الأسرة 22.

متحف تل بسطا:

يعرض لوحة من الحجر الجيرى، نقش عليها منظر لشخص متوفى جالس على مقعد وفى يده زهرة اللوتس لتعيد له الحياة وأمامه ابنه الأكبر يقدم مجموعة من القرابين لينعم بها فى العالم الآخر.

وفى أعلى اللوحة يوجد العين أوجات وعلامة الشن وهما من رموز الحماية فى مصر القديمة.

متحف الغردقة:

يعرض تمثال من الحجر الجيرى عصر الدولة القديمة يصور إيزيس وأوزوريس، يوضح مدى حب الزوجة لزوجها ووقوفها بجانبه لاعادته مره أخرى إلى العالم.

متحف كفر الشيخ:

يعرض تمثال مزدوج من البازلت، لرجل يدعى ” سا حتحور“ واقفا وبجانبة زوجته، من عصر الانتقال الأول.

متحف آثار كوم أوشيم:

يعرض نموذج لبيت مصنوع من الخشب، تم العثور عليه بجبانة هوارة الأثرية، من عصر الأسرة 21.

متحف ملوى:

يعرض تمثال مزدوج من الحجر الجيرى، "لبيبى غنخ وزوجته فى وضع الجلوس؛ وهى تحيط زوجها بذراعها الأيمن، وتضع يدها اليسرى على ذراع زوجها الأيسر وعلى رأس كُلا منهما شعر مستعار"، ويرجع إلى عصر الدولة القديمة.

متحف سوهاج القومى:

يعرض لوحة من الحجر الجيرى عليها مناظر دينية، وصاحب اللوحة وأسرته يتعبدون لأوزير الجالس أمامهم، ومن أسفلهم منظر يمثل صاحب اللوحة وزوجته جالسين وأمامهم مجموعة من الأفراد جالسين وأمامهم قرابين، ترجع إلى عصر الدولة الحديثة.

متحف الأقصر للفن المصرى القديم:

يعرض تمثال من الجرانيت الأسود، للمدعو ”باسر“ وزوجته، وعلى القاعدة نقش بالغائر بالكتابة الهيروغليفية.

متحف التحنيط:

يعرض تمثال من الخشب، للإله ”أوزوريس“ إله الزراعة والخصوبة والبعث.

متحف آثار الوادى الجديد:

يعرض تمثال مصنوع من الجرانيت الوردى لرجل وزوجته، من عصر الدولة القديمة.