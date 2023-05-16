جدة - نرمين السيد - أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الكويكب (JD2 2023) الذي سيقترب من كوكب الأرض، اليوم الثلاثاء، فى الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش، وفقا لوكالة (ناسا) لايشكل أى خطورة على سكان الأرض، وسيمر بشكل آمن تماما.





وأوضح المعهد فى بيان، اليوم أنه وفقا لقاعدة البيانات الدولية للأجسام القريبة من الأرض فإن الكويكب (JD2 2023) وأبعاده بحجم ساعة (بج بن) الشهيرة بلندن، سوف يمر بالقرب من الأرض، وعلى مسافة 0.03 وحدة فلكية (أى حوالى 4500000 كيلومتر) وبسرعة حوالى 46900 كم/ الساعة وهو خافت جدا، ويصل لمعانه إلى القدر 23. وأضاف أن مدار الكويكب يصنف من النوع "أبوللو"، حيث يتقاطع مداره حول الشمس مع مدار الأرض حول الشمس، ويمر على ارتفاع 19 درجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معهد الفلك: اقتراب الكويكب «JD2 2023» من الأرض لا يشكل أى تهديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.