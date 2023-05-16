مايكروسوفت: تطبيق «فون لينك» متاح الآن لجميع مستخدمى نظام ويندوز 11

جدة - نرمين السيد - وذكرت مايكروسوفت فى منشور على مدونتها: "يسعدنا اليوم أن نعلن أننا بدأنا طرح تطبيق "مايكروسوفت فون لينك" لنظام "أى أو إس" فى نظام التشغيل "ويندوز، لجمهورنا العالمى بـ 39 لغة عبر 85 سوقًا".

وأوضحت مايكروسوفت أن نظام ويندوز 11 سيويع ميزة "فون ليك" الخاصة بها لتمكين الاتصال بين أى جهاز حاسوب يعمل بنظام ويندوز 11 وجهاز محمول يعمل بنظام أى أو إس بهدف إزالة الحواجز بين الهاتف وجهاز الحاسوب وتسهيل الاتصال بالأشخاص الذين هم معنيون بهم، بحسب ما ذكره موقع "Aitnews" التقنى.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت "فون ليك" لمستخدمى نظام التشغيل أندرويد التابع لجوجل منذ فترة.

وأشارت مايكروسوفت إلى أنها ترجو ألا يضطر مستخدم نظام ويندوز 11 أبدًا للقلق بشأن فقد مكالمة هاتفية مهمة، أو رسالة نصية أثناء التركيز فى أجهزة الحاسوب الشخصية.