توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 17 مايو 2023.. حظوظ جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

من المهم تجنب اتخاذ موقف متشدد تجاه من تحب.. لا تعمل على الانخراط فى تلاعبات ومفاوضات خفية لأنها قد تؤدى إلى مكاسب غير متوقعة.. تفاءل بشان أوضاعك المالية.

برج الثور

الابتسامة هى أفضل علاج لجميع مشاكلك.. لا تسرف فى الإنفاق على احتياجاتك أو احتياجات أصدقائك غير المبررة.. حاول الخروج مع شريكك لخلق لحظات عزيزة عليك.

برج الجوزاء

حاول التركيز على تحسين صحتك ومظهرك.. فكر بهدوء للتغلب على أى أزمات مالية.. من المهم إعطاء الأولوية لصحتك خلال هذه الأوقات.

برج السرطان

حاول تكوين علاقة رومانسية جديدة ولكن توخَ الحذر.. الإنجازات والفوائد المهنية تنتظر من يعملون بجد واجتهاد ولذل احرص على أن تكون منهم.

برج الأسد

توخَّ الحذر واتخذ خطوات محسوبة قبل تقديم أفكارك لضمان نجاحها.. خذ بعض الوقت للتأمل الذاتى اليوم وتقييم أوجه القصور لديك.. تفاءل بشأن علاقتك بأصدقائك.

برج العذراء

يمكن حل أى مشاكل مالية بالصبر والهدوء والأسلوب العلمى.. من الضرورى الامتناع عن الانخراط فى أى ممارسات تجارية مشبوهة أو غير أخلاقية.. تجنب أى أنشطة تؤدى بك إلى خسران أموالك أو وظيفتك.

برج الميزان

توخَ الحذر لتجنب التورط فى معاملات مالية مشكوك فيها.. تأكد من عدم إهمال احتياجات ومتطلبات عائلتك.. الانخراط فى ذكريات ممتعة من الماضى يمكن أن تجعلك مشغولاً.

برج العقرب

من المستحسن التفكير فى الاستثمار ولكن اطلب المشورة.. إذا كانت لديك خطط للزواج من شريكك فمن الضرورى إجراء محادثة معه.

برج القوس

احتضن متعة الأنشطة الترفيهية واتخذ تدابير لحماية ممتلكاتك.. لا تكن مهملا فى أمتعتك.. شارك تطلعاتك مع الأفراد الأكبر سنًا الذين سيبذلون جهودًا جادة لدعمك.

برج الجدى

حاول الاستفادة المثمرة من وقت فراغك ولا تضيعه فيما لا يفيد.. حاول الاستمتاع بنزهة ممتعة مع شريك حياتك وخلق ذكريات عزيزة معه.

برج الدلو

سوء التعامل مع المرافق المحلية بسبب الإهمال؛ يؤدى إلى حدوث مشكلات.. حاول الامتناع عن الإنفاق الزائد غير الضرورى.. حاول حضور أى تجمع اجتماعى من الممكن أن يزيد المحبة بينك وبين عائلتك.

برج الحوت

شجّع نفسك على تبنى نظرة أكثر تفاؤلاً.. ابذل جهدًا واعيًا للتخلص من المشاعر السلبية مثل الخوف والكراهية والغيرة.. حاول إعطاء الأولوية للادخار ولا تكن مسرفا.