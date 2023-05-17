الإفتاء توضح كيفية ترتيب الجنازات إذا كان المتوفون رجالا ونساء وصغارا

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إن كانت الجنازات المجتمعة من جنسٍ واحدٍ بأن كانت رجالًا أو نساءً أو صبيانًا قُدِّم أفضلهم، فإما أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل السن والفضل، أو يُجعل بعضهم خلف بعض، أو يُجعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلى عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال.

وأضافت: "إن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلى الإمام، والنساء من خلفهم مما يلى القبلة".

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا اشتملت الجنازات على الرجال والنساء: "فالذى عليه المذاهب الفقهية والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء تقديمُ الرجال إلى جهة الإمام وجَعْل النساء مما يلى القبلة، فإن ضمَّت معهم جنازات الصبيان جُعلت خلف جنازات الرجال، ثم جنازات النساء مما يلى القِبلة".