أمازون تخطط لـ استخدام الذكاء الاصطناعى فى هذا الأمر

جدة - نرمين السيد - نشرت شركة أمازون فرص عمل متعددة للمطورين لتحسين البحث فى تطبيق التسوق الخاص بها باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعى التوليدية، كالتى يعم بها كل من "ChatGPT" من شركة "OpenAI" و"Bard" من جوجل، و"Bing Chat" من مايكروسوفت.





يشير أحد المنشورات إلى أن الشركة "تعيد تصور عملية البحث لديها بتجربة محادثة تفاعلية".

تقدم أمازون بالفعل مساعدًا افتراضيًا قادرًا، وهو Alexa، على الرغم من أن الشركة عرضة للنقد بسبب الأمور المتعلقة بالخصوصية.

ولا تزال الميزات الدقيقة القادمة إلى تطبيق التسوق من أمازون غير واضحة، لكن إعلانات الوظائف تسلط الضوء على بعض الادعاءات.

يقول أحدهم: "نحن نبحث عن الأفضل والأذكى عبر أمازون لمساعدتنا على تحقيق هذه الرؤية وتقديمها لعملائنا على الفور.. سيكون هذا تحولًا لمرة واحدة فى الجيل للبحث".

تسلط قائمة أخرى الضوء على أن المرشح سيكون جزءًا من "مبادرة جديدة للذكاء الاصطناعى أولاً لإعادة تصميم وإعادة اختراع الطريقة التى نبحث بها من خلال استخدام تقنيات التعلم العميق من الجيل التالى على نطاق واسع للغاية".

وقالت المتحدثة باسم أمازون، كيرى بيرتولينو، لموقع "بلومبرج" إن الشركة تختبر أدوات الذكاء الاصطناعى التوليدية دون مشاركة تفاصيل حول قوائم الوظائف الجديدة.

وفى رسالة بريد إلكترونى، أضافت برتولينو، "نحن نستثمر بشكل كبير فى الذكاء الاصطناعى التوليدى عبر جميع أعمالنا".

عندما تقرر "أمازون" طرح التحديث، يمكننا أن نتوقع أن يقدم البحث بعض مدخلات المحادثة.

فى الوقت الحالى، يوفر تطبيق "أمازون" وموقع الويب خيار البحث عن المنتجات بالأسعار، فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين كتابة "الهواتف الذكية التى تقل قيمتها عن 200 دولار"، وتقدم أمازون النتائج بناءً على المدخلات، كما يمكن للمستخدمين تضييق النتيجة بشكل أكبر باستخدام المرشحات.

باستخدام ميزات شبيهة بـ "ChatGPT"، قد يتمكن المستخدمون من فهم المصطلحات أثناء شراء منتج، وقد يوفر البحث أيضًا قائمة أكثر دقة ويمكن الاعتماد عليها.