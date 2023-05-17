استطلاع رأى بشأن تحويل قصر العائلة المالكة فى بريطانيا إلى متحف

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد أن نشرت الصحيفة موضوعًا، الاثنين الماضى، حول تسريبات باستعداد الملك تشارلز الثالث لتحويل القصر إلى متحف وأن الملك سيقيم فى قصر كلارينس الذى كان يقطنه خلال فترة ولايته للعهد وهى الأطول فى بريطانيا حيث استمرت لـ 64 عامًا.

ونشرت "إكسبريس" البريطانية موضوعًا عن مصادر ملكية أشارت إلى استعداد الملك تشارلز وولى العهد الأمير وليام أن يجعلا القصر المكون من 775 غرفة متاحًا بشكل أكبر للجمهور من خلال تحويله إلى متحف.

وقالت المصادر إن الملك لا يريد الانتقال إلى قصر باكنجهام بعد اكتمال التجديدات الجارية اللآن، مما يعنى أنه يمكن فتحه للجمهور من خلال تحويله إلى متحف أو معرض فنى أو دار ضيافة لكبار الشخصيات.

وتصل قيمة أعمال التجديد فى القصر الآن والتى تستمر ستة سنوات إلى 369 مليون جنيه إسترلينى بتمويل من دافعى الضرائب بعد أن قال الوزراء إن المبنى بحاجة إلى "إصلاح عاجل" لتحسين سلامته وتحديث المرافق.

تاريخيًا، كانت حدائق القصر وبعض الغرف مفتوحة للجمهور لمدة 10 أسابيع من يوليو إلى أكتوبر بينما كانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تقيم فى قصرها فى بلدة بالمورال الاسكتلندية.