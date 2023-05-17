قناة الناس.. هل يجب الإنفاق على الزوجة العاملة؟ أستاذ فقه يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر،أن العلماء اتفقوا إنه فى حال مرض الزوج وزوجته غنية وتستطيع الإنفاق عليه وعلى البيت، فإنه يجب عليه هو الإنفاق حتى ولو بالاستدانة من الغير لتدبير نفاقات بيته، وهذا أصل الحكم، وهذا لا يحدث فى الغالب نظرا لأن عندنا السيدة تقف بدور الواجب والمعروف لمساعدة زوجها.





وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر فى حديثه لبرنامج "البيت" المذاع على قناة الناس: "لازم نفرق بين حاجتين، الزوجة اللى لا تعمل دى خلاص زوجها ينفق عليها، طيب الزوجة اللى بتعمل، هما فى أمرين، هل اشترطت الشغل عليه قبل الزواج، لو حصل وهو ووافق، يبقى لازم يلتزم بهذا الشرط والفلوس بتاعتها خاصة بها، وهو ملزم ينفق عليه".

وتابع: "لكن لو لم يحدث اتفاق قبل الزواج، وقررت تشتغل بعد الزواج، يكون هنا فى اتفاق على ما يمكن أن يدبروه بينهما، الغالب إن الستات تعمل وتشارك فى البيت لها ثواب عظيم عند ربها، وعندنا ستات كتير بتساعد أزواجها وبنقول لزوجها أشكرها على دورها ومساعدتها لك". وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.

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